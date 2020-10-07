У Національній поліції відкрили 11 кримінальних проваджень через кандидатів-двійників на місцевих виборах в Україні.

– Найбільш кричущий факт – реєстрація двійників мера міста Умані. Наразі за цими фактами відкрито два кримінальні провадження, досудове розслідування триває, – розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець.

Загалом на сьогодні поліція притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошені підозри у восьми кримінальних провадженнях.

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– Ми вже повідомили про підозру кандидату мера міста Світловодськ та його поплічнику, які з метою перешкоджання конкурентам підшукали особу – двійника, який зареєструвався на вибори. Потім він знявся і почав співпрацювати зі слідством, – повідомив Дударець.

Не зареєстрували Цебрія

На початку вересня уманська міська ТВК не зареєструвала чинного мера Олександра Цебрія.

Водночас ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що Цебрій.

29 вересня Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрію.

1 жовтня міська територіальна виборча комісія Умані зареєструвала чинного міського голову Олександра Цебрія кандидатом на посаду мера.