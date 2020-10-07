Нові кільцеві дороги не врятують Київ від заторів, потрібна агломерація – Гусовський

Навіть будівництво двох нових кільцевих доріг у Києві не вирішить проблему заторів у столиці.

Таку думку висловив кандидат у мери Києва від партії За Майбутнє Сергій Гусовський.

За його словами, владі слід звернути увагу насамперед не на кількість автодоріг, а врегулювати те, як розвивається Київ та міста-супутники.

– Щодня до Києва на роботу приїжджають понад 600 тис. людей із міст-супутників. У цих містах масово будується житло, водночас воно часто не забезпечується ні соціальною інфраструктурою, ні інженерними спорудами. У підсумку Київ експлуатується без належних компенсацій і погоджень з боку навколишніх міст, чи то Бровари, Вишгород, Ірпінь, Бориспіль або Вишневе, – сказав Гусовський.

Забезпечити рівномірний і збалансований розвиток Києва і міст-супутників допоможе ухвалення Верховною Радою закону про агломерації, вважає кандидат у мери Києва.

– Досвід інших міст, наприклад, Парижа, свідчить про те, що, якщо буде закон про агломерації, ці питання вирішаться, – наголосив Гусовський.

Київська агломерація

Київська агломерація – об’єднання київських передмість та найближчих міст-супутників у спільну соціально-економічну структуру, що стимулюватиме їхній розвиток, залучення інвестицій, створення сприятливого середовища для підприємництва, задоволення потреб киян у житлі та відпочинку.

Ухвалення закону про агломерацію прописане у програмі політичної сили За Майбутнє на виборах до Київради.

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Затори у Києві

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей, зокрема, проспекту Перемоги, яким багато людей із передмість добираються на роботу в столицю.

Так, 7 жовтня під час ранкових годин пік у Києві утворилися 8-бальні затори. Ускладнення в русі спостерігалися на усіх мостах через Дніпро та в різних районах столиці.