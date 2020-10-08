50 населенных пунктов могут остаться без своевременного отопления (СПИСОК)

Из-за долгов в 50 населенных пунктах Украины отопительный сезон начнется позже, чем обычно.

— Нафтогаз призывает основателей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство — местные органы самоуправления, защитить жителей своих населенных пунктов от проблем со стартом отопительного сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление поставок газа без уплаты долгов запрещено украинским законодательством.

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Указанные предприятия не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязанностей.

Отопительный сезон должен начаться вовремя — Кабмин

18 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о подготовке к началу отопительного сезона 2020-2021.

В частности, он поручил Нафтогазу, соответствующим министерствам и председателям ОГА оперативно решать вопросы с проблемными ТЭЦ.

По словам Шмыгаля, Украина готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.

Источник: Нафтогаз