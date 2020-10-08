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Факти / Україна / Суспільство

50 населених пунктів можуть залишитися без вчасного опалення (СПИСОК)

Через борги у 50 населених пунктах України опалювальний сезон почнеться пізніше, ніж зазвичай.

– Нафтогаз закликає засновників 73 підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, захистити жителів своїх населених пунктів від проблем із стартом опалювального сезону та вирішити питання критичних боргів перед постачальниками, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлення постачання газу без сплати боргів заборонено українським законодавством.

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Вказані підприємства не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків.

Опалювальний сезон має розпочатися вчасно – Кабмін

18 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про стан підготовки до початку опалювального сезону 2020-2021.

Зокрема, він доручив Нафтогазу, відповідним міністерствам та головам ОДА оперативно розв’язувати питання з проблемними ТЕЦ.

За словами Шмигаля, Україна готова до нового осінньо-зимового періоду на 90%.

Джерело: Нафтогаз

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