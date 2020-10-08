Міська житлово-комунальна інспекція перевірила будинки Києва на готовність до опалювального сезону 2020. 98% будівель готові до підключення тепла.

– Нині в Києві 98% будівель підготовлені до пуску тепла, однак в окремих випадках до якості роботи комунальних служб є зауваження, – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Пантелеєв додав, що житлово-комунальна інспекція міста (Управління самоврядного контролю КМДА) отримала завдання перевірити будинки, де люди скаржаться на аварійність помешкань і несправність з опаленням. Деякі будинки старі та потребують капітального ремонту і постійних перевірок.

У вересні цього року інспекція перевірила понад 400 будинків, де були усунуті всі порушення.

Кабмін стверджує, що опалюваний сезон в Україні почнеться вчасно

Україна готова до опалювального сезону на 90%. На ТЕС та ТЕЦ стабільні запаси палива та газу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам ОДА, міністерствам та Нафтогазу негайно вирішити несправності на проблемних ТЕЦ.

Фото: КМДА