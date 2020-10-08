Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 12 октября обновит меры безопасности для пассажиров и экипажа на рейсах.

Авиакомпания сообщила, что запрещает применять респираторы с клапаном выдоха, потому что на нем выделяется материал, который может возбуждать инфекционные болезни. Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет.

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Маски можно не использовать, если у пассажира есть трудности с дыханием.

— В этом случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию, — сообщает МАУ.

Компания утверждает, что прислушивается к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

Рекордный прирост: карантин 8 октября

По состоянию на 8 октября в Украине зафиксировали 5 397 новых случаев заражения коронавируса.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (+685), Одесской (+316) и Днепропетровской (+316) областях. В медицинских учреждениях находится более 20 тыс. пациентов.

Источник: МАУ