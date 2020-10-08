Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) з 12 жовтня оновить заходи безпеки для пасажирів та екіпажу на рейсах.

Авіакомпанія повідомила, що забороняє застосовувати респіратори із клапаном видиху, бо на ньому виділяється матеріал, який може збуджувати інфекційні хвороби. Носіння захисних масок є обов’язковим для всіх пасажирів від шести років.

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Маски можна не використовувати, якщо у пасажира є труднощі з диханням.

– В цьому випадку при реєстрації або посадці на борт повітряного судна необхідно обов’язково надати відповідну підтверджувальну довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом, – повідомляє МАУ.

Компанія стверджує, що дослухається до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, а також Міністерства охорони здоров’я України та Державної авіаційної служби України.

Рекордний приріст: карантин 8 жовтня

Станом на 8 жовтня в Україні зафіксували 5 397 нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+685), Одеській (+316) та Дніпропетровській (+316) областях. У медичних закладах перебуває понад 20 тис. пацієнтів.

Джерело: МАУ