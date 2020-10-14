Я хочу узнать, как выглядят БДМС-вечеринки — Нефьодов

Бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов недавно заявил, что он идет в депутаты Киевсовета от партии Голос.

В интервью программы Утро в большом городе госслужащий рассказал о взятках, контрабанде и отношении к однополым бракам.

— Таможня — это одно из немногих мест, где можно ежедневно получить взятки. Когда-то мне намекали, что в старые времена руководитель крупной таможни привозил вверх примерно $3 млн в месяц. Конечно, я их не взял, — говорит Максим Нефьодов.

Политик также сообщил, каким был самый странный способ контрабанды во время его управления.

— Это был Range Rover, у которого сняли панели и запихнули под сиденье 1,5 тыс. пачек сигарет, — ответил госслужащий.

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Нефьодов рассказал о своем отношении к легализации однополых браков в Украине.

— Я их поддерживаю, но со многими замечаниями. Нужно найти рабочую модель именно в Украине, — отмечает политик.

Экс-глава таможни прокомментировал скандальное видео в интернете, в котором развлекается со стриптизершами.

— Жена ничего негативного не сказала. Я хочу узнать, как выглядят БДМС-вечеринки, о которых люди в Facebook столько знают, — признается Нефьодов.

Выборы в Киевсовет

Бывший глава украинской таможни Максим Нефедов заявил о намерениях баллотироваться в Киевсовет от партии Голос.

Он занял в списке первое место: политик объяснил, что его ценности совпадают со взглядами партии.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.