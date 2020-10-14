Я хочу дізнатися, як виглядають БДМС-вечірки – Нефьодов

Колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов нещодавно заявив, що він іде у депутати до Київради від партії Голос.

У інтерв’ю програми Ранок у великому місті держслужбовець розповів про хабарі, контрабанду та ставлення до одностатевих шлюбів.

— Митниця – це одне з небагатьох місць, де можна щоденно отримати хабарі. Колись мені натякали, що в старі часи керівник великої митниці привозив нагору приблизно $3 млн на місяць. Звичайно, я їх не взяв, – говорить Максим Нефьодов.

Політик також повідомив, яким був найдивніший спосіб контрабанди під час його управління.

— Це був Range Rover, в якого зняли панелі та запхали під сидіння 1,5 тис. пачок цигарок, – відповів держслужбовець.

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Нефьодов розповів про своє ставлення до легалізації одностатевих шлюбів в Україні.

— Я їх підтримую, але з багатьма зауваженнями. Потрібно знайти робочу модель саме в Україні, – зауважує політик.

Екс-голова митниці прокоментував скандальне відео в інтернеті, в якому розважається зі стриптизерками.

— Дружина нічого негативного не сказала. Я хочу дізнатися, як виглядають БДМС-вечірки, про які люди у Facebook стільки знають, – зізнається Нефьодов.

Вибори до Київради

Колишній голова української митниці Максим Нефьодов заявив про наміри балотуватися до Київради від партії Голос.

Він зайняв у списку перше місце: політик пояснив, що його цінності збігаються з поглядами партії.

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.