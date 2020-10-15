Через пандемію світова економіка втратить $28 трлн – МВФ

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо падіння світової економіки у 2020 році. Збитки від пандемії можуть скласти $28 трлн упродовж п’яти років.

У порівнянні з червневим звітом фонд покращив прогноз падіння світової економіки з 4,9% до 4,4%. Це сталося через вищі, ніж очікувалося показники у другому та третьому кварталах.

У фонді вважають, що у 2021 році економіка зросте до 5,2%, що на 0,2% менше, ніж прогнозували раніше.

За прогнозом МВФ, сукупні втрати світової економіки зростуть з $11 трлн за 2020 – 2021 рік до $28 трлн упродовж 2020 – 2025 років.

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МВФ дає прогноз падіння економіки деяких країни, зокрема падіння у США складає 5,8% (раніше 8%), Німеччини — 6% (раніше 7,8%), Великої Британії — 9,8%.

Єдина серед наведених економік, що не впаде, китайська — МВФ прогнозує зростання на 1,9% (раніше на 1%). Саме з Китаю поширилася епідемія, але згодом там вдалося сповільнити поширення вірусу.

Транш ЄС

22 вересня високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає транш від ЄС за умови конструктивної взаємодії з МВФ.

Про це він повідомив на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві.

Джерело: МВФ