В красную зону карантина внесли Харьков, Богодухов, Лозовский, Богодуховский и Первомайский районы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

— Все серьезно! — написал Кучер в своем Telegram-канале.

По состоянию на утро 15 октября в Харьковской области зафиксировано 26 913 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 651.

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В последнее время суточный прирост больных в области значительно вырос.

Карантинные зоны

9 октября в Украине обновили карантинное зонирование. На два недели в красную зону попадают Канев Черкасской области и Сумы.

С 12 октября Киев с желтой зоны перейдет в оранжевую.