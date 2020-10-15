До червоної зони карантину внесли Харків, Богодухів, Лозівський, Богодухівський та Первомайський райони.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

– Усе серйозно! – написав Кучер у своєму Telegram-каналі.

Станом на ранок 15 жовтня у Харківській області зафіксовано 26 913 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 651.

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Останнім часом добовий приріст хворих у області значно зріс.

Карантинні зони

9 жовтня в Україні оновили карантинне зонування. На два тижні до червоної зони потрапляють Канів Черкаської області та Суми.

З 12 жовтня Київ з жовтої зони перейде в помаранчеву.