У проекті державного бюджету на 2021 рік зростуть видатки на соціальний захист.

На соцзабезпечення закладено 322,8 млрд грн, це на 5,7 млрд грн більше ніж у 2020 році.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у колонці Економічної правди.

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– Хочу розвіяти міфи і наголосити, що у Мінфіні передбачили достатній рівень соціального захисту людей в умовах пандемії. Аби це усвідомити, достатньо переглянути основні статті видатків на фінансування пільг, житлових субсидій, соціальних та пенсійних виплат. І переконатися, що у більшості випадків ці показники є вищими, ніж у поточному році, – сказав

Заступник зазначив, що прожитковий мінімум у 2021 році зросте на 9,3%.

Він зауважив, що на виплати державних соціальних допомог та компенсацій у 2021-му передбачено 67,5 млрд грн (+6,2 млрд).

Завдяки цьому 320 тис. родин отримають одноразову частину допомоги при народженні дитини та усиновленні. А 965 тис. родин – щомісячну частину допомоги.

– У 2021 році плануємо надати пільги та житлові субсидії майже 5 млн домогосподарств. Ці витрати обраховані відповідно до фактичної потреби та реальної кількості отримувачів цієї державної допомоги у 2020 році. Водночас загальний обсяг виділених у цьому році коштів становить 36,4 млрд грн, – сказав Єрмоличев.

Україна профінансує дефіцит держбюджету-2021 без емісії облігацій

У Міністерстві фінансів України стверджують, що дефіцит держбюджету України на 2021 рік у розмірі 270 млрд грн можна закрити.

Міністр фінансів Сергій Марченко впевнений, на банківському ринку є надлишкова ліквідність, яку держава могла б поглинути без шкоди для кредитування і профінансувати дефіцит бюджету.

Джерело: Економічна правда