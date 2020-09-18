Україна профінансує дефіцит держбюджету-2021 без емісії облігацій – Мінфін

Завдання профінансувати дефіцит держбюджету України на 2021 рік у розмірі 270 млрд грн або 6% ВВП, є посильним.

Його можуть виконати без купівлі банками облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) за неринковими ставками за рахунок рефінансування Нацбанку, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Крім того, за словами міністра, наразі на банківському ринку є надлишкова ліквідність, яку держава могла б поглинути без шкоди для кредитування і профінансувати дефіцит бюджету.

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Також, на думку Сергія Марченка, цьогоріч дефіцит буде нижчим, ніж заплановані 7,5% ВВП. Але наскільки він зросте з 41,2 млрд грн за підсумками восьми місяців неможливо сказати.

Однак міністр констатував, що в будь-якому разі співпраця з МВФ у 2021 році є обов’язковою.

Водночас Нацбанк заявив, що транш МВФ може надійти у 2020 році. Україна продовжує поступово виконувати зобов’язання, які поставили перед Києвом в межах нової програми співпраці.