Всеукраинский опрос Зеленского — 5 вопросов президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября.
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
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13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что планирует добавить в бюллетень на местных выборах 2020 пять важных вопросов.
Впоследствии он объявил первые два вопроса из списка. А накануне в сети появилось и само фото с вопросами.
Нужно ли сажать пожизненно за коррупцию в больших масштабах?
Нужно ли создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Комитет избирателей Украины уже прокомментировал инициативу президента и отметил, что проведение опросов избирателей 25 октября не отвечает нормам Избирательного кодекса Украины.
А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом. Кроме того, его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.