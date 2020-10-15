Всеукраинский опрос Зеленского — 5 вопросов президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября.

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

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13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что планирует добавить в бюллетень на местных выборах 2020 пять важных вопросов.

Впоследствии он объявил первые два вопроса из списка. А накануне в сети появилось и само фото с вопросами.

Нужно ли сажать пожизненно за коррупцию в больших масштабах? Да

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Нужно ли создание на Донбассе свободной экономической зоны? Да

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Комитет избирателей Украины уже прокомментировал инициативу президента и отметил, что проведение опросов избирателей 25 октября не отвечает нормам Избирательного кодекса Украины.

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом. Кроме того, его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.