Всеукраїнське опитування Зеленського – 5 запитань президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк озвучив список питань, які увійдуть у Всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

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13 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що планує додати до бюлетеня на місцевих виборах 2020 п’ять важливих запитань.

Згодом він оголосив перші два питання зі списку. А напередодні в мережі з’явилося і саме фото з питаннями.

Чи потрібно саджати довічно за корупцію у великих масштабах? Так

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Чи потрібне створення на Донбасі вільної економічної зони? Так

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Комітет виборців України вже прокоментував ініціативу президента і зазначив, що проведення опитувань виборців 25 жовтня не відповідає нормам Виборчого кодексу України.

А спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що опитування некоректно порівнювати з референдумом. Крім того, його фінансування не буде проходити за рахунок державних коштів.