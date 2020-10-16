Взяточничество в Винницкой области: начальник получил 5 тыс. долларов

На Винничине задержали начальника одного из отделений Нацполиции во время получения взятки в размере $5 тыс.

По предварительной информации, чиновник требовал от местного жителя $ 5 тыс., чтобы продлить срок договора аренды земли.

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Злоумышленника задержали сразу после того, как он получил взятку.























$5 тыс. за продление аренды земли: на Винниччине полицейский погорел на взятке / 6 фотографий

Сейчас следствие решает вопрос по поводу подозрения мужчине и готовит для него меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В Ивано-Франковске начальника судмедэкспертизы поймали на взятке

Начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицинского эксперта одного из межрайонных отделений задержали за получение $4 тыс.

Взятку начальник получил от санитара учреждения за назначение на должность судмедэксперта. Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Фото: ГБР