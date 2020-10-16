В Киеве 30-летний житель города стрелял в прохожего. Инцидент произошел на улице Борщаговской.

Свидетели происшествия рассказывают, что мужчина подошел к прохожему и начал с ним ссориться. Затем злоумышленник достал оружие, выстрелил ему в живот и начал бить в голову.

Пострадавший получил медицинскую помощь на месте происшествия, а хулигана задержала полиция.







В Киеве мужчина выстрелил в живот прохожему и избил его / 2 фотографии

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Злоумышленнику вынесли подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В Херсоне мужчина бросался на людей с ножами

12 октября в Херсоне мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать подруге своей жены.

После того как на помощь прибыл ее брат, злоумышленник вытащил два ножа и набросился на людей.