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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік вистрілив у живіт перехожому та побив його

У Києві 30-річний мешканець міста стріляв у перехожого. Інцидент трапився на вулиці Борщагівській.

Свідки події розповідають, що чоловік підійшов до перехожого та почав з ним сваритися. Потім зловмисник дістав зброю, вистрілив йому у живіт та почав бити у голову.

Потерпілий отримав медичну допомогу на місці події, а хулігана затримала поліція.

  • нацполіція затримання хулігана
  • нацполіція затримання хулігана
  • нацполіція затримання хулігана
  • нацполіція затримання хулігана
У Києві чоловік вистрілив у живіт перехожому та побив його / 2 фотографии

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Зловмиснику винесли підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У Херсоні чоловік кидався на людей з ножами

12 жовтня у Херсоні чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав погрожувати подрузі своєї дружини.

Після того як на підмогу прибув її брат, зловмисник витягнув два ножі та накинувся на людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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