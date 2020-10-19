Олег Соболев: Пришло время после долгих лет упадка перейти к развитию и вернуть Лубенщине заслуженную славу

49-летний Олег Соболев имеет значительный опыт управления предприятиями, но на государственных должностях до сих пор не работал.

Решил идти на выборы, потому что не мог дальше наблюдать, как приходит в упадок Лубенская громада, для развития которой его отец Анатолий Николаевич так много сделал.

Он уверен, что системный подход и профессиональная команда смогут вернуть Лубенщине былую славу.

Я рано понял, что такое ответственность

— Что вы больше всего помните об отце?

— Что он все время был на работе. Помню, как летом, во время каникул, не мог поехать на реку, потому что отца нет дома.

Каникулы, куча времени, хорошая погода — но отец возвращался в воскресенье с работы днем ​​в лучшем случае 3-4 раза в год. Тогда могли поехать на реку.

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Иногда отец брал с собой во время поездок по району. Мне было интересно узнавать, как люди живут и как все работает.

— Он был требовательным?

— Очень требовательным к себе и тем, кто рядом. Если дал слово — держи и исполняй то, что взялся делать. Он говорил мне: понимаешь, через тебя смотрят на меня. Поэтому я рано осознал, что такое ответственность.

С отцом Анатолием Соболевым

— В школе хорошо учились?

— Да, я старался. Хотя не все предметы мне нравились, сам процесс обучения был интересен. По окончанию поступил в Киевский институт народного хозяйства (сейчас это Киевский государственный экономический университет) на экономиста.

Затем получил еще одно второе образование по специальности инженер-технолог в Национальном фармацевтическом университете в Харькове.

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Там же, в вузе, познакомился со своей будущей женой Татьяной. Учились в одной группе. Поженились на третьем курсе.

У нас сын Денис и дочь Елизавета. Сын уже взрослый, работает в международной корпорации, дочь студентка, учится на социолога и параллельно работает.

С дочерью Елизаветой и женой Татьяной

И старшим сыном Денисом

— Чему вы учили своих детей?

— Тому же, чему учил меня отец. Порядочности, ответственности, профессионализму. Это универсальные принципы, которые работают как на уровне семьи, так и на уровне коллектива или громады.

Мне больно смотреть на стагнацию и упадок последних 10 лет

— Всю жизнь вы занимались бизнесом. Почему решили сейчас идти на общественную должность?

— Я человек самодостаточный. У меня замечательная семья, меня уважают коллеги. Я привык ставить цели и добиваться результата.

Работал в больших и малых компаниях, специализировался на выводе из кризиса и возобновлении работы предприятий. Поэтому, как менеджер, я просто не могу без боли смотреть на то, что происходит с Лубнами и всем миром.

— Что вы имеете в виду?

— Несколько лет назад я вернулся в Лубны. Ухаживаю за мамой и восстанавливает дом моего отца. И воочию вижу стагнацию и упадок, в которых Лубны находятся последние 10 лет.

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Я здесь родился, я помню, как выглядел наш район! Он был лучшим по области! Спросите старшее поколение, как праздновали 1000-летие Лубен, какой у всех был подъем и гордость за свою землю! Как в села провели газ, как строили объездную…

— Это все делал ваш отец?

— Это делали наши земляки под руководством моего отца. Сотни, тысячи людей работали для того, чтобы общество развивалось. Я помню стадион, который появился в то время. Сам на нем занимался легкой атлетикой. А сейчас на что он похож? Больно на это смотреть.

У молодежи нет возможности для развития, некуда пойти. И ноги с такими дорогами можно переломить.

— Но нам говорят: вот так есть, потому что денег на все не хватает.

— Послушайте, я экономист и могу вам сказать профессионально: денег всегда на что-то не хватает. Вопрос в том, как их тратить.

Возьмем, например, те же дороги. Заплатка на заплатке в городе, еще хуже картина по селам. Нет ни одной нормальной дороги, но их ремонтируют!

Из года в год регулярно делают так называемый ямочный ремонт. Вместо того, чтобы взять и сделать как следует, качественно и на долгие годы — наши с вами деньги буквально закапывают в землю.

А до того, как браться за дорогу, надо заменить трубы, проложенные под ней. Иначе придется за две недели снова раскапывать. На хозяйство надо смотреть комплексно, а не отдельно по статьям бюджета.

— Как это сделать? Выбрать во власть крепких хозяйственников?

— Мы все с вами видим результаты работы этих хозяйственников. Довели до того, что хозяйства нет, — все разваливается.

У нас коммунальные системы как построили — так они и стоят, без всякого капитального ремонта. Я вам больше скажу: нет даже инфраструктурной карты! Кроме дедушек, которые еще при отце работали, никто не знает — где те трубы проходят?

Видят здесь колодец, там колодец и думают: ну, наверное, труба здесь идет. Раскопали — а она отведена, надо засыпать и копать снова. Лубенчане все равно уже привыкли сидеть без воды.

А еще есть канализационная система, проходят рядом с водопроводом. Все крайне изношено. Если, не дай Бог, сточные воды попадут в водопровод — будет экологическая катастрофа.

— Что делать?

— Во-первых, надо проинвентаризировать все, что есть. Составить карту инфраструктуры, оценить его состояние, определить первоочередные задачи. Второе — создать план развития города и громады, потому что этого тоже нет. Для меня, как кризисного менеджера, это очевидно.

Транспорт и медицина должны быть по всей громаде, а не только в Лубнах

— Если вы возглавите Лубенскую громаду, какие первоочередные проблемы решит Олег Соболев?

— Коммунальная инфраструктура, о которой я уже говорил. Второй больной вопрос — транспортное сообщение по всей территории громады.

Отсутствие возможности доехать до центра громады или в соседнее село — это свидетельство полной несостоятельности власти понимать потребности людей.

Почему люди в селе вынуждены придумывать и тратить лишние средства на то, чтобы куда-то доехать?

— Потому что нет коммунального транспорта. Говорят, невыгодно. А частные туда ехать не хотят.

— А почему нет коммунального транспорта? Вот кто-то решил, что он невыгодный — так давайте вообще от него откажемся. При этом коммерческий перевозчик работает. Тут уже, извините, что-то не сходится.

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Во-вторых, даже если коммунальный транспорт действительно будет приносить убыток — что ж, значит, надо дофинансировать из бюджета громады. Люди имеют полное право на транспортные перевозки. Поймите, громада теряет от такой ограниченной мобильности!

Когда не происходит нормального движения — невозможна нормальная экономическая и социальная жизнь. Это как палец себе зажать, кровь перестает поступать — палец немеет, он не работает. Так же с экономикой.

— На селе проблема еще и с медициной.

— Будем откровенно говорить: в селе сейчас медицины вообще нет. Бабушка не может укол получить, потому что скорая к ней просто не приедет. Это еще одна вопиющая ситуация, которую надо немедленно исправлять.

Потому что не может такого быть, чтобы люди в городе имели медицинскую помощь, а в селе — нет. Кто-то людей разделил на сорта и определил, кого лечить, а кого нет.

Мое видение — фельдшерский пункт должен быть в каждом селе. Этот пункт есть и в нашей программе.

— Какие еще изменения запланировала ваша команда?

— Решение проблемы сбора и утилизации мусора. Мы видим, как сейчас это происходит: в мусоровозы наваливают несортированный мусор, все разлетается вокруг, мусоровоз это давит, оно гниет и течет по улицам.

Даже диплом технолога-фармацевта не помогает дать точное определение данной субстанции, которая не просто вонючая, но и вредна для людей и окружающей среды. Точно так же на свалку все просто выбрасывают, без всякой переработки.

Решение проблемы — это сортировка мусора и переработка, а также качественная уборка с соблюдением всех санитарных норм. А то, что нельзя переработать, надо утилизировать централизованно.

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Опять говорю как экономист: экологическая чистота нашего края — это конкурентное преимущество Лубенской громады, которую стоит лелеять. Потому что это здоровье людей, перспектива развития зеленого туризма. И, в конце концов, наши дети имеют право жить на чистой земле.

— Относительно туризма и развития края. Вы же понимаете, что этого не произойдет без создания рабочих мест и привлечения инвестиций.

— Абсолютно точно. Невозможно повышать социальный уровень людей без открытия новых предприятий. Огромная проблема Лубенщины, да и всей Украины — что всю добавленную стоимость мы отдаем другим.

Вот есть Италия, которая закупает зерно, производит макароны и продает потом всему миру как итальянскую пасту. Вся добавленная стоимость осталась у них.

У нас когда-то были плодоовощные базы, была переработка. А сейчас мы зерно вырастили, погрузили на корабли и повезли в другие страны. Не муку, а не макароны — зерно.

Здесь, на Лубенщине, люди готовы были сдавать сливы по 2 гривны за кило и не могли продать — нет перерабатывающих мощностей. Агрохолдинги закупают под себя определенное количество, но этот запрос ограничен. Фермеры не могут заработать.

Поэтому свою задачу вижу в том, чтобы привлекать инвесторов и строить здесь перерабатывающие заводы. Это рабочие места, заработок для тех, кто выращивает сельскохозяйственную продукцию, налоги в бюджет громады и государства.

Я считаю, что для таких инвесторов стоит дать налоговую скидку — 10 лет не платить налог на прибыль.

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Если хочешь построить перерабатывающий завод, готов вложить определенную сумму денег в Лубенскую громаду и создать рабочие места — пожалуйста, льготное налогообложение. Для государства это все равно выгоднее, чем безработица и убитое село.

Хороший менеджер не ищет причин, почему не удалось, а находит пути, как достичь результатов

— Кстати, о селе. У вас есть понимание, как развивать села?

— В новой объединенной Лубенской громаде город Лубны и 62 села. Это уже говорит о том, что вопросы развития сел — это вопрос всей громады. Мое мнение такое: если мы объединились, должны жить единой жизнью.

Не может ни в коем случае село быть отделено от города. Поэтому первый вопрос — восстановить транспортное сообщение, чтобы люди могли свободно передвигаться по всей громаде.

Плюс медицина. Фельдшерские пункты должны быть в каждом селе.

Новые рабочие места и возможность для заработка. Перерабатывающая промышленность даст дополнительную возможность фермерам зарабатывать.

Дороги, мусор, коммуникации — все в одинаково убитом состоянии по всей общине. Поэтому инвентаризация всего, оценка, план развития — и начинаем отстраиваться.

Также необходимо провести четкую инвентаризацию земель, чтобы люди знали: кто на каких правовых основаниях работает. Заключено множество договоров аренды, которые даже не зарегистрированы.

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Нередки случаи, когда у селян берут в аренду пастбища, а используют как пахотные. Соответственно, владельцу пая не доплачивают справедливую цену за аренду.

Селян обманывают и тем, что за арендованную землю платят или не полную цену, или рассчитываются урожаем. При этом коммерсантам продают по одной цене, а селянину в полтора раза дороже.

Сейчас не только в районе, в по всей стране никто точно не знает, сколько и какой земли есть. Если брать Лубенский район, то где-то 20-30% земли находится вне учета. Соответственно, селяне, фермеры не защищены от злоупотреблений и манипуляций.

Это надо изменить. Владельцы земель должны знать свои права и иметь возможность защитить свои интересы.

— Ваша программа звучит замечательно, но удастся ли ее реализовать?

— Я не говорю, что на второй день после выборов наступит райская жизнь. Нужно много сделать и тяжело поработать всей нашей команде.

Уже 10 лет мы видим, как Лубны и весь район приходят в упадок, а власть рассказывает, почему так происходит. С каждым годом дела все хуже, а рассказ все лучше. У нас ничего не строится, не развивается — только разваливается. Мы проедаем и донашиваем созданоое до нас трудом целых поколений людей. А что же останется в наследство нашим детям?

Лубнам нужен кризисный менеджер, который объединит специалистов во всех отраслях и составит четкий план работ. У меня есть такой опыт. И знаю, что хороший менеджер не ищет причин, почему не удалось, а находит пути, как достичь результатов.

Пришло время после долгих лет упадка перейти к развитию на благо каждого и вернуть Лубенщине заслуженную славу!