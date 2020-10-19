У разі інфікування Covid-19 лікарям виплатять 35 тис. грн – законопроект

Комітет з питань охорони здоров’я 20 жовтня розгляне проект постанови Верховної Ради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Що передбачає цей документ:

Створення штабу протидії епідемії, який би координував роботу МОЗ, місцевої влади, правоохоронних органів та експертів.

Запуск гарячої лінії для консультацій та направлень на тестування.

Організація служби мобільного тестування.

Відновлення служби невідкладної медичної допомоги на місцевому рівні. Завдання мобільних бригад – водій та лікар загальної практики – надавати допомогу пацієнтам, які лікуються вдома.

Надання додаткових соціальних гарантій медичним працівникам.

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– Пропонується запровадити виплати у розмірі 15 прожиткових мінімумів (близько 35 тис грн) медичним працівникам у випадку інфікування на Covid-19. А також розширити перелік осіб, яким виплачуються 300% надбавка до місячної заробітної плати. До цього переліку додати представників немедичних професій бригад екстреної медичної допомоги та всіх працівників медзакладів, які надають допомогу при лікуванні коронавірусної хворобі. Медичні працівники також повинні бути забезпечені безоплатним харчуванням, – зазначив глава комітету Михайло Радуцький.

За його совами, кошти для виконання постанови Верховної Ради у держави є. За даними Рахункової палати, станом на 9 жовтня з фонду боротьби з Covid-19 використано 29,8 млрд гривень. Фонд налічує 66 млрд. грн.

Ситуація з Covid-19 в Україні

У найгіршому випадку Міністерство охорони здоров’я прогнозує 35 тис. випадків захворювань на вірусні хвороби в Україні за добу. Сюди належать як коронавірус, так і грип.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива в кінці жовтня-на початку листопада.