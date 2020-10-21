Кабмин хочет сохранить Нафтогаз в государственной собственности

Кабинет министров утвердил новую политику собственности для НАК Нафтогаз Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

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Согласно постановлению, цель государственного владения — сохранение компании в государственной собственности для обеспечения:

безопасности поставок природного газа потребителям Украины;

достижения Украиной энергетической независимости, в частности независимости от импорта природного газа;

успешной трансформации энергетического сектора и завершения реформы рынка природного газа Украины;

эффективного представления и защиты интересов Украины на внутреннем и международных энергетических рынках, в частности в отношениях с национальными нефтегазовыми компаниями других стран;

добычи нефти и природного газа;

транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Компания обеспечивает безопасное поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:

зависимость населения от государственных субсидий и его уязвимость к колебаниям цены на природный газ;

высокий риск неплатежей среди участников рынка природного газа.

Кабмин выделил деньги Херсонщине

Кабинет министров выделил 300 млн грн на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в Херсоне.

Также Кабмин согласовал выделение в Херсонской области земли для Минобороны для строительства военной базы.