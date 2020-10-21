Кабмин хочет сохранить Нафтогаз в государственной собственности

Кабинет министров утвердил новую политику собственности для НАК Нафтогаз Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.
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Согласно постановлению, цель государственного владения — сохранение компании в государственной собственности для обеспечения:
- безопасности поставок природного газа потребителям Украины;
- достижения Украиной энергетической независимости, в частности независимости от импорта природного газа;
- успешной трансформации энергетического сектора и завершения реформы рынка природного газа Украины;
- эффективного представления и защиты интересов Украины на внутреннем и международных энергетических рынках, в частности в отношениях с национальными нефтегазовыми компаниями других стран;
- добычи нефти и природного газа;
- транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Компания обеспечивает безопасное поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:
- зависимость населения от государственных субсидий и его уязвимость к колебаниям цены на природный газ;
- высокий риск неплатежей среди участников рынка природного газа.
Кабмин выделил деньги Херсонщине
Кабинет министров выделил 300 млн грн на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в Херсоне.
Также Кабмин согласовал выделение в Херсонской области земли для Минобороны для строительства военной базы.