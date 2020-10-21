PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин хочет сохранить Нафтогаз в государственной собственности

Кабинет министров утвердил новую политику собственности для НАК Нафтогаз Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

Читайте: Кабмин переходит на работу в режиме онлайн — Шмыгаль

Согласно постановлению, цель государственного владения — сохранение компании в государственной собственности для обеспечения:

  • безопасности поставок природного газа потребителям Украины;
  • достижения Украиной энергетической независимости, в частности независимости от импорта природного газа;
  • успешной трансформации энергетического сектора и завершения реформы рынка природного газа Украины;
  • эффективного представления и защиты интересов Украины на внутреннем и международных энергетических рынках, в частности в отношениях с национальными нефтегазовыми компаниями других стран;
  • добычи нефти и природного газа;
  • транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Компания обеспечивает безопасное поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:

  • зависимость населения от государственных субсидий и его уязвимость к колебаниям цены на природный газ;
  • высокий риск неплатежей среди участников рынка природного газа.

Кабмин выделил деньги Херсонщине

Кабинет министров выделил 300 млн грн на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в Херсоне.

Также Кабмин согласовал выделение в Херсонской области земли для Минобороны для строительства военной базы.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх