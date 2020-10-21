Кабмін хоче зберегти Нафтогаз у державній власності

Кабінет міністрів затвердив нову політику власності НАК Нафтогаз України.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року.
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Згідно з постановою, мета державного володіння – збереження компанії у державній власності для забезпечення:
- безпеки постачання природного газу споживачам України;
- досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;
- успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;
- ефективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;
- видобування нафти і природного газу;
- транспортування нафти і нафтопродуктів.
Компанія забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу, з урахуванням таких особливостей, як:
- залежність населення від державних субсидій та його вразливість до коливань ціни на природний газ;
- високий ризик неплатежів серед учасників ринку природного газу.
Кабмін виділив гроші Херсонщині
Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна у Херсоні.
Також Кабмін погодив виділення у Херсонській області землі для Міноборони для будівництва військової бази.