Не засідання, а робоча поїздка: нардепи Слуги народу поїхали на Донбас

Майже сто народних депутатів від фракції Слуга народу вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас. Вона триватиме два дні.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

– Ми не робитимемо там засідання – це робоча поїздка депутатів. Коли приїдемо, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично лінією фронту. Думаю, що охопимо і Донецьку, і Луганську області.

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Євгенія Кравчук пояснила, що під час поїздки нардепи планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними. Результати роботи парламентарі обговорять на засіданні фракції вже після повернення до Києва.

Також вона додала, що не всі члени фракції поїхали на Донбас, оскільки частина з них хворіє або нещодавно перехворіли, а частина – зайнята на виборах, оскільки є керівниками організацій.

Наприкінці вересня стало відомо, що Слуга народу планує виїзне засідання у нульовій зоні на Донбасі.

Тоді голова фракції Давид Арахамія зазначив, що воно буде закритим, оскільки нардепи планують поговорити з військовими і мирним населенням.