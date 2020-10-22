Нацполіція викрила осіб, які штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей.

Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. За однією виборчою адресою злочинці реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців.

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Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі.

Правоохоронці відкрили справу за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) КК України.











Поліція викрила схему штучного збільшення голосів виборців у трьох областях / 3 фотографии

В Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом.

У Тернопільській області декан одного з вишів організував таку схему серед студентів. Вони змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж, перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету.

На території Житомирської області збиралися персональні дані громадян та за хабар змінювались їхні виборчі адреси.

Під час обшуків було вилучено документи, мобільні термінали, комп’ютерна техніка, з якої вносились неправдиві дані.

Наразі слідчі дії ще тривають.

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Як повідомити про порушення на виборах

Про порушення на місцевих виборах 2020 можна буде повідомити через чат-бот у Telegram під назвою Вибори 2020. Спочатку у Telegram потрібно додати інформацію про місцеперебування, а потім додати фото чи відео та залишити свій номер телефону.

Окрім того, можна буде зателефонувати 102, розповісти представнику правоохоронних органів на дільниці,звернутися на гарячу лінію МВС – 044-254-97-56.