PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Какие услуги во время родов можно получить бесплатно — объяснение НСЗУ

Национальная служба здоровья заключила договоры с 398 медучреждениями на оказание медицинской помощи во время родов. 70 из них — специализированные родильные дома и перинатальные центры.

Общая сумма контрактов составляет более 1,6 млрд грн. Сейчас НСЗУ выплатила этим учреждениям более 1,1 млрд грн.

Какие услуги можно получить бесплатно:

  • мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного;
  • медицинскую помощь во время физиологических родов, предоставляемой дежурной акушерской бригадой;
  • медицинскую помощь при осложненных родах и кесаревом сечении;
  • снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральную анестезию;
  • стабилизацию состояния ребенка после рождения;
  • вакцинацию новорожденного согласно Календарю профилактических прививок;
  • лекарственные средства с Нацперечня и расходные материалы;
  • питание во время пребывания в стационаре.

Читайте: Какие плановые операции и госпитализации разрешены в оранжевой зоне

Чтобы получить помощь во время родов, пациентке нужно приехать в выбранный акушерский стационар. Роды с дежурной акушерской бригадой будут бесплатными.

Если женщина хочет рожать у конкретного врача, то в учреждении могут установить дополнительную официальную оплату.

Со следующего года Министерство здравоохранения Украины увеличит стоимость оказания медицинской помощи во время родов. Также будут действовать коэффициенты, которые будут регулироваться в зависимости от сложности случая.

Стоимость родов теперь составит от 35,9 тыс. грн до 194,5 тыс. грн. Эти средства будет платить больницам государство.

Источник: НСЗУ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх