Национальная служба здоровья заключила договоры с 398 медучреждениями на оказание медицинской помощи во время родов. 70 из них — специализированные родильные дома и перинатальные центры.

Общая сумма контрактов составляет более 1,6 млрд грн. Сейчас НСЗУ выплатила этим учреждениям более 1,1 млрд грн.

Какие услуги можно получить бесплатно:

мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного;

медицинскую помощь во время физиологических родов, предоставляемой дежурной акушерской бригадой;

медицинскую помощь при осложненных родах и кесаревом сечении;

снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральную анестезию;

стабилизацию состояния ребенка после рождения;

вакцинацию новорожденного согласно Календарю профилактических прививок;

лекарственные средства с Нацперечня и расходные материалы;

питание во время пребывания в стационаре.

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Чтобы получить помощь во время родов, пациентке нужно приехать в выбранный акушерский стационар. Роды с дежурной акушерской бригадой будут бесплатными.

Если женщина хочет рожать у конкретного врача, то в учреждении могут установить дополнительную официальную оплату.

Со следующего года Министерство здравоохранения Украины увеличит стоимость оказания медицинской помощи во время родов. Также будут действовать коэффициенты, которые будут регулироваться в зависимости от сложности случая.

Стоимость родов теперь составит от 35,9 тыс. грн до 194,5 тыс. грн. Эти средства будет платить больницам государство.

Источник: НСЗУ