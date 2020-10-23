Національна служба здоров’я уклала договори з 398 медзакладами на надання медичної допомоги під час пологів. 70 з них – спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.

Загальна сума контрактів складає понад 1,6 млрд грн. Наразі НСЗУ виплатила цим закладам понад 1,1 млрд грн.

Які послуги можна отримати безкоштовно:

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого;

медичну допомогу під час фізіологічних пологів, що надається черговою акушерською бригадою;

медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію;

стабілізацію стану дитини після народження;

вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали;

харчування під час перебування у стаціонарі.

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Щоб отримати допомогу під час пологів, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару. Пологи з черговою акушерською бригадою будуть безкоштовними.

Якщо жінка хоче народжувати у конкретного лікаря, то в закладі можуть встановити додаткову офіційну оплату.

З наступного року Міністерство охорони здоров’я України збільшить вартість надання медичної допомоги під час пологів. Також будуть діяти коефіцієнти, які регулюватимуться залежно від складності випадку.

Вартість пологів тепер становитиме від 35,9 тис. грн до 194,5 тис. грн. Ці кошти сплачуватиме лікарням держава.

Джерело: НСЗУ