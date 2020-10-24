За минувшие сутки российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

По данным штаба ООС, в течение прошлых суток, 23 октября, боевики применили стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

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— В полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие, — сообщает штаб ООС.

Среди украинских военных никто не пострадал в результате вражеского обстрела.

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ДСНС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Нарушения на Донбассе

21 октября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины в Донецкой области за сутки.

По их данным, большинство нарушений были в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции.

Источник: штаб ООС