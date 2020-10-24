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Факти / Україна

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

За минулу добу російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

За даними штабу ООС, впродовж минулої доби, 23 жовтня, бойовики застосували стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

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 – У смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, – повідомляє штаб ООС.

Серед українських військових ніхто не постраждав внаслідок ворожого обстрілу.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської та локалізували осередки загоряння неподалік населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Порушення на Донбасі

21 жовтня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші у Донецькій області за добу.

За їхніми даними, більшість порушень були у радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції.

Джерело: штаб ООС

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