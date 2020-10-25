Результаты экзитполов на местных выборах 2020 года будут презентованы в 20.00 в пресс-центре информационного агентства Интерфакс-Украина.

Опросы граждан, которые пришли проголосовать на 400 избирательных участков, проводились Социологической группой Рейтинг по заказу телеканала Украина.

Интервьюеры планировали охватить около 20-22 тыс. респондентов.

Будут представлены несколько экзитполов и результаты электорально-поведенческого комбинированного исследования.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства.

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Местные выборы в Украине 2020 года

25 октября в Украине проходят выборы в местные органы власти и выборы мэров.

Не все решится в воскресенье.

Украинский закон о выборах гласит, что любой кандидат в мэры, набравший более 50% голосов в первом туре выборов, безоговорочно побеждает.

Если ни один кандидат не набирает более половины голосов, для определения результата будет проведен второй тур меcтных выборов между двумя лидерами в течение трех недель.