Результати екзит-полів на місцевих виборах 2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Результати екзит-полів на місцевих виборах 2020 року буде презентовано о 20.00 у прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.

Опитування громадян, які прийшли проголосувати на 400 виборчих дільниць, проводилися Соціологічною групою Рейтинг на замовлення телеканалу Україна.

Інтерв’юери планували охопити близько 20-22 тис. респондентів.

Будуть представлені кілька екзит-полів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження.

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства.

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Місцеві вибори в Україні 2020 року

25 жовтня в Україні проходять вибори до місцевих органів влади і вибори мерів.

Не все вирішиться у неділю.

Український закон про вибори каже, що будь-який кандидат у мери, який набрав більше 50% голосів у першому турі виборів, перемагає.

Якщо жоден кандидат не набирає більше половини голосів, для визначення результату буде проведено другий тур місцевих виборів між двома лідерами протягом трьох тижнів.