Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, осінні канікули 2020 у школах розпочалися 15 жовтня і мають завершитися 30 жовтня.

Тобто, школярі мають повернутися за парти у понеділок, 2 листопада, оскільки 30 жовтня – це п’ятниця.

Водночас після канікул можливий перехід шкіл на дистанційну або змішану форму навчання. Це залежатиме від епідемічної ситуації.

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У Києві осінні канікули мають завершитися 29 жовтня.

А заклади професійно-технічної та вищої освіти на дистанційному навчанні з 15 жовтня до 15 листопада.

Осінні канікули в містах України

У регіонах України осінні канікули почалися раніше, ніж зазвичай, і в різний час.

Водночас школярі повинні повернутися до навчального процесу після 30 жовтня.