Зимние каникулы 2020, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, должны начаться в пятницу, 25 декабря, и закончиться в воскресенье, 10 января.

То есть начало приходится на католическое Рождество, когда в Украине государственный выходной.

Школьники будут отдыхать 17 дней и вернутся за парты 11 января 2021 года.

В то же время каждое учебное заведение может самостоятельно определять даты каникул, поэтому они могут быть разными в регионах.

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Однако это только рекомендации, поскольку в Украине до 31 декабря продлили адаптивный карантин из-за эпидемии коронавируса.

Поэтому даты зимних каникул могут сместиться в зависимости от эпидемической ситуации в стране.

Осенние каникулы 2020 в Украине

В Киеве осенние каникулы начались 21 октября и заканчиваются 29 числа.

А в других регионах они начались 15 октября и должны завершиться 30 октября.

После каникул возможен переход школ на дистанционную или смешанную форму обучения. Это будет зависеть от эпидемической ситуации.