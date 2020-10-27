Зимние каникулы 2020, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, должны начаться в пятницу, 25 декабря, и закончиться в воскресенье, 10 января.
То есть начало приходится на католическое Рождество, когда в Украине государственный выходной.
Школьники будут отдыхать 17 дней и вернутся за парты 11 января 2021 года.
В то же время каждое учебное заведение может самостоятельно определять даты каникул, поэтому они могут быть разными в регионах.
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Однако это только рекомендации, поскольку в Украине до 31 декабря продлили адаптивный карантин из-за эпидемии коронавируса.
Поэтому даты зимних каникул могут сместиться в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
Осенние каникулы 2020 в Украине
В Киеве осенние каникулы начались 21 октября и заканчиваются 29 числа.
А в других регионах они начались 15 октября и должны завершиться 30 октября.
После каникул возможен переход школ на дистанционную или смешанную форму обучения. Это будет зависеть от эпидемической ситуации.