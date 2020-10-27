Зимові канікули 2020, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки, мають розпочатися у п’ятницю, 25 грудня, і закінчитися у неділю, 10 січня.
Тобто початок припадає на католицьке Різдво, коли в Україні державний вихідний.
Школярі відпочиватимуть 17 днів і повернуться за парти 11 січня 2021 року.
Водночас кожен навчальний заклад може самостійно визначати дати канікул, тому вони можуть бути різними у регіонах.
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Проте це лише рекомендації, оскільки в Україні до 31 грудня подовжили адаптивний карантин через епідемію коронавірусу.
Тому дати зимових канікул можуть зміститися в залежності від епідемічної ситуації в країні.
Осінні канікули 2020 в Україні
У Києві осінні канікули почалися 21 жовтня і закінчуються 29 числа.
В інших регіонах вони розпочалися 15 жовтня і мають завершитися 30 жовтня.
Після канікул можливий перехід шкіл на дистанційну або змішану форму навчання. Це залежатиме від епідемічної ситуації.