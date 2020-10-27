Ціна на газ для споживачів зросла, тому у листопаді за блакитне паливо за тарифом Місячний доведеться платити 6,33 грн за куб. м.

Для тих, хто планує приєднатись до тарифу Річний, вона становитиме 6,45 грн за куб. м.

У Нафтогазі пояснили, що підвищення ціни пов’язане з сезонністю. Оскільки що ближче до зими, то вищий попит на газ і вищі ціни.

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Разом з тим у відомстві запевнили, що цьогоріч сховища газу в Україні заповнені на понад 90%, тому ціни зростатимуть повільніше, ніж зазвичай.

Напередодні Нафтогаз прогнозував здорожчання газу у листопаді-грудні. Зокрема, ціну газу для українських виробників тепла на жовтень вже переглянули. Тепер вона становить 5374,1 грн за 1 тис. куб. м.

Джерело: Нафтогаз