В период с вечера 23 до вечера 25 октября ОБСЕ зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

— В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых случилась в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), — говорится в отчете.

За этот же период в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима тишины.

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В течение предыдущего отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

23 октября российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе и применили стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Среди украинских военных никто не пострадал.