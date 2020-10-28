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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Для борьбы с коронавирусом: Кабмин выделил Нацполиции 2 млрд грн

Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн, чтобы доплатить полицейским, которые противодействуют распространению коронавирусной болезни. Дополнительные средства получат работники Национальной полиции, они работают для поддержания жизнедеятельности населения в период карантина.

Решение указано в постановлении правительства №966 от 13 октября.

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Правительство доплатит работникам силовых структур 4,680 млрд грн. Средства выделили из Фонда борьбы с коронавирусом.

В Кабмине сообщили, что в июне они взяли 2,7 млрд грн, чтобы доплатить сотрудникам исполнительных органов власти.

  • МВД — 171 081,6 тис. грн;
  • Нацгвардия — 125 105,5 тыс. грн;
  • Государственная пограничная служба — 103 774 тыс. грн;
  • Государственная служба по чрезвычайным происшествиям — 51 302,5 тыс. грн;
  • Нацполиция — 2 249 861 тыс. грн.

Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд грн на доплаты медикам

Кабинет министров Украины выделил почти 3 млрд грн на доплаты медикам и военнослужащим, которые борются против коронавируса. Также из специального фонда правительство выделило 468 млн грн на закупку лекарств Ремдесивир.

Фото: Dreamstime

Источник: Верховная Рада

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