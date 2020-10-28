Читайте: Кабмін забрав 62 млн грн у онкохворих і віддав їх на дороги

Загалом, уряд доплатить працівникам силових структур 4,680 млрд грн. Кошти виділили з Фонду боротьби з коронавірусом.

У Кабміні повідомили, що у червні вони взяли 2,7 млрд грн, аби доплатити співробітникам виконавчих органів влади.

МВС – 171 081,6 тис. грн;

Нацгвардія – 125 105,5 тис. грн;

Державна прикордонна служба – 103 774 тис. грн;

Державна служба з надзвичайних подій – 51 302,5 тис. грн;

Нацполіція – 2 249 861 тис. грн.

Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд грн на доплати медикам

Кабінет міністрів України виділив майже 3 млрд грн на доплати медикам та військовослужбовцям, які борються з коронавірусом. Також зі спеціального фонду уряд виділив 468 млн грн на закупівлю ліків Ремдесивір.