Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн, аби доплатити поліцейським, що бюрються з поширенням коронавірусної хвороби. Додаткові кошти отримають працівники Національної поліції, які забезпечують життєдіяльність населення в період карантину.
Рішення зазначене у постанові уряду №966 від 13 жовтня.
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Загалом, уряд доплатить працівникам силових структур 4,680 млрд грн. Кошти виділили з Фонду боротьби з коронавірусом.
У Кабміні повідомили, що у червні вони взяли 2,7 млрд грн, аби доплатити співробітникам виконавчих органів влади.
- МВС – 171 081,6 тис. грн;
- Нацгвардія – 125 105,5 тис. грн;
- Державна прикордонна служба – 103 774 тис. грн;
- Державна служба з надзвичайних подій – 51 302,5 тис. грн;
- Нацполіція – 2 249 861 тис. грн.
Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд грн на доплати медикам
Кабінет міністрів України виділив майже 3 млрд грн на доплати медикам та військовослужбовцям, які борються з коронавірусом. Також зі спеціального фонду уряд виділив 468 млн грн на закупівлю ліків Ремдесивір.
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