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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Для боротьби з коронавірусом: Кабмін виділив Нацполіції 2 млрд грн

Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн, аби доплатити поліцейським, що бюрються з поширенням коронавірусної хвороби. Додаткові кошти отримають працівники Національної поліції, які забезпечують життєдіяльність населення в період карантину.

Рішення зазначене у постанові уряду №966 від 13 жовтня.

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Загалом, уряд доплатить працівникам силових структур 4,680 млрд грн. Кошти виділили з Фонду боротьби з коронавірусом.

У Кабміні повідомили, що у червні вони взяли 2,7 млрд грн, аби доплатити співробітникам виконавчих органів влади.

  • МВС – 171 081,6 тис. грн;
  • Нацгвардія – 125 105,5 тис. грн;
  • Державна прикордонна служба – 103 774 тис. грн;
  • Державна служба з надзвичайних подій – 51 302,5 тис. грн;
  • Нацполіція –  2 249 861 тис. грн.

Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд грн на доплати медикам

Кабінет міністрів України виділив майже 3 млрд грн на доплати медикам та військовослужбовцям, які борються з коронавірусом. Також зі спеціального фонду уряд виділив 468 млн грн на закупівлю ліків Ремдесивір.

Фото: Dreamstime

Джерело: Верховна Рада

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