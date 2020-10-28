В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что за рубежом от коронавируса скончались 15 украинцев.
В общем известно о 91 случае заболевания Covid-19 среди граждан Украины.
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— По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания коронавирусом и 15 подтвержденных летальных случаев среди граждан Украины за границей, — сообщили в МИД.
Кроме того, 158 граждан Украины за рубежом уже вылечились от коронавирусной болезни.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 28 октября в Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 7 474 человек.
Также зафиксирован антирекорд по суточным приростом умерших от осложнений Covid-19 — 165 человек. В общем уже известно о 6 755 жертв коронавируса.
В то же время зарегистрировано и максимальные показатели по выздоровлению — 3 306 человек.