В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что за рубежом от коронавируса скончались 15 украинцев.

В общем известно о 91 случае заболевания Covid-19 среди граждан Украины.

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— По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания коронавирусом и 15 подтвержденных летальных случаев среди граждан Украины за границей, — сообщили в МИД.

Кроме того, 158 граждан Украины за рубежом уже вылечились от коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 октября в Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 7 474 человек.

Также зафиксирован антирекорд по суточным приростом умерших от осложнений Covid-19 — 165 человек. В общем уже известно о 6 755 жертв коронавируса.

В то же время зарегистрировано и максимальные показатели по выздоровлению — 3 306 человек.