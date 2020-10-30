Президент України Володимир Зеленський вже розмовляв із головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким.
Всі наступні рішення глави держави були ухвалені з урахуванням цих переговорів, розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель.
Водночас Олександр Тупицький заявив, що хоче зустрітись із Зеленським щодо останніх рішень Кабміну, РНБО та Офісу президента.
– Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його у будь-якому форматі. Треба прибрати штучний конфлікт, – заявив Тупицький
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Тупицький вважає, що оточення президента України Володимира Зеленського намір створити “слухняний суд”.
– Мета – створення слухняного “кнопкового” суду. Я навіть не звинуваченням президента, я не маю на це права, але оточення президента, думаю, робить погану роботу, – додав він.
Законопроект про розпуск КСУ
Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає, що президентський законопроект про припинення повноважень складу суду, має ознаки конституційного перевороту. Він порушує 149 статтю Конституції.
Зеленський у проекті закону пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювати рішення щодо антикорупційного законодавства. Після цього почати процес відбору нових суддів.