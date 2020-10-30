Президент України Володимир Зеленський вже розмовляв із головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким. Всі наступні рішення глави держави були ухвалені з урахуванням цих переговорів, розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель.

Водночас Олександр Тупицький заявив, що хоче зустрітись із Зеленським щодо останніх рішень Кабміну, РНБО та Офісу президента.

– Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його у будь-якому форматі. Треба прибрати штучний конфлікт, – заявив Тупицький

Читайте: У Конституційному суді пояснили рішення щодо антикорупційного законодавства

Тупицький вважає, що оточення президента України Володимира Зеленського намір створити “слухняний суд”.

– Мета – створення слухняного “кнопкового” суду. Я навіть не звинуваченням президента, я не маю на це права, але оточення президента, думаю, робить погану роботу, – додав він.

Законопроект про розпуск КСУ

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає, що президентський законопроект про припинення повноважень складу суду, має ознаки конституційного перевороту. Він порушує 149 статтю Конституції.