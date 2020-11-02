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Факты / Украина / Политика

Стоит вспомнить побег Януковича: Зеленский о правовой коллизии в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о конституционности законопроекта о роспуске КСУ, напомнил, что в законодательстве также не было прописанных норм, которые бы лишали Януковича должности после побега.

Об этом Владимир Зеленский сказал в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— Когда мы говорим о конституционности этого закона, тогда стоит вспомнить побег Януковича. Где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий из-за побега?

Нету! Объявили, решение приняли и прошли выборы, потому что это правильное решение. Оно защищает государство.

Читайте: Зеленский предлагает судьям КСУ уйти в отставку всем составом

Альтернативный законопроект

В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировали законопроект №4304, который предусматривает восстановление тех статей закона О предотвращении коррупции, которые ранее отменил Конституционный Суд, в частности нормы об э-декларировании.

Его инициатором является спикер парламента Дмитрий Разумков и более 100 нардепов. Документ направлен на устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, которое возникло в связи с решением КСУ.

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