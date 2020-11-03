В Верховной Раде рассмотрят первый проект закона, который направлен на создание Дія City. Власти хотят сделать правовой режим, который поможет создать одни из лучших условий в мире для IT и креативной индустрии.

Об этом во время брифинга сообщил министр трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что министерство хочет не только разрабатывать продукты для других стран, но и создавать что-то для своей страны.

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— Мы верим, что бизнес сможет активно развиваться, если для этого имеются благоприятные условия, когда ни один правоохранительный орган не может влиять на работу бизнеса, — рассказал Федоров.

Согласно данным Службы статистики, Дія City сможет помочь увеличить экспорт IT-услуг, объем рынка креативной и IT-индустрии в два раза.

Министр обратил внимание, что в настоящее время объем рынка — $5 млрд, а за 3-4 года сумма может вырасти практически в три раза. Также создание Дія City поможет трудоустроиться 450 тыс. IT-специалистов.

В Дія City будет возможность создавать компании за несколько минут и платить налоги на уровне ФЛП третьей группы — это 5% при этом вести официальную деятельность.

Что такое Дія City?

Дія City — это виртуальная свободная экономическая зона для представителей креативной экономики. Благодаря приложению украинские и зарубежные IT-компании смогут открывать в Украине бизнес и R&D-центры по упрощенным процедурам, работать в зоне английского права и платить 10% налога.

Таким образом в Минцифры хотят упростить условия ведения бизнеса и привлечь в Украину иностранные инвестиции

Незабаром у парламенті буде зареєстрований закон про Diia City. Над концепцією і законом працювали майже рік. Мій… Опубликовано Mykhailo Fedorov Понедельник, 2 ноября 2020 г.

Рада приняла закон о юридическом регулировании дистанционной работы

Рада приняла закон о юридическом регулировании дистанционной работы. Согласно проекту закона, работники смогут сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме. Также можно будет зафиксировать гибкий график.

Фото: Михаил Федоров