У Верховній Раді розглянуть перший проект закону, який спрямований створити Дія City. Влада хоче зробити правовий режим, який допоможе створити одні з найкращих умов у світі для IT і креативної індустрії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що міністерство хоче не тільки розробляти продукти для інших країн, але й створювати щось для власної країни.

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– Ми віримо, що бізнес зможе активно розвиватися, якщо для цього є сприятливі умови, коли жоден правоохоронний орган не може впливати на роботу бізнесу, — розповів Федоров.

За даними Служби статистики, Дія City зможе допомогти збільшити експорт IT-послуг, обсяг ринку креативної та IT-індустрії у два рази.

Міністр звернув увагу, що нині обсяг ринку – $5 млрд, а за 3-4 роки сума може зрости практично утричі. Також створення Дія City допоможе працевлаштуватися 450 тис. IT-спеціалістів.

В Дія City буде можливість створювати компанії за кілька хвилин та платити податки на рівні ФОП третьої групи — це 5% водночас вести офіційну діяльність.

Що таке Дія City?

Дія City – це віртуальна вільна економічна зона для представників креативної економіки. Завдяки додатку українські та зарубіжні IT-компанії зможуть відкривати в Україні бізнеси і R&D-центри за спрощеними процедурами, працювати в зоні англійського права і платити 10% податку.

Таким чином у Мінцифри хочуть спростити умови ведення бізнесу і залучити в Україну іноземні інвестиції.

Незабаром у парламенті буде зареєстрований закон про Diia City. Над концепцією і законом працювали майже рік. Мій… Опубликовано Mykhailo Fedorov Понедельник, 2 ноября 2020 г.

Рада ухвалила закон про юридичне регулювання дистанційної роботи

Рада ухвалила закон про юридичне регулювання дистанційної роботи. Згідно з проектом закону, працівники зможуть поєднувати дистанційну роботу з роботою у звичайному режимі. Також можливо буде зафіксувати гнучкий графік.

Фото: Михайло Федоров