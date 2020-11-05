Министр здравоохранения Максим Степанов 5 ноября подписал двухлетнее соглашение о сотрудничестве Украины и Всемирной организации здравоохранения.

Из-за пандемии подписание состоялось в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

По его словам, этот документ определяет дорожную карту решения таких вызовов современности, как сердечно-сосудистые болезни, диабет и туберкулез в Украине.

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— Поскольку борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения, — объяснил Степанов в соцсети.

Підписали дворічну Угоду про співпрацю між Україною та Всесвітньою організацією охорони здоров’я???? ▪️Ця Угода окреслює… Опубликовано Максим Степанов Четверг, 5 ноября 2020 г.

Коронавирус в мире 5 ноября

По состоянию на 5 ноября коронавирус в мире зафиксировали уже у 48 млн человек, за последние сутки — более 700 тыс. новых случаев.

За время пандемии умерли 1,2 млн пациентов и 31,8 млн выздоровели.

Фото: Максим Степанов