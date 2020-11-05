Министр здравоохранения Максим Степанов 5 ноября подписал двухлетнее соглашение о сотрудничестве Украины и Всемирной организации здравоохранения.
Из-за пандемии подписание состоялось в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.
По его словам, этот документ определяет дорожную карту решения таких вызовов современности, как сердечно-сосудистые болезни, диабет и туберкулез в Украине.
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— Поскольку борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения, — объяснил Степанов в соцсети.
Підписали дворічну Угоду про співпрацю між Україною та Всесвітньою організацією охорони здоров’я????
▪️Ця Угода окреслює…
Опубликовано Максим Степанов Четверг, 5 ноября 2020 г.
Коронавирус в мире 5 ноября
По состоянию на 5 ноября коронавирус в мире зафиксировали уже у 48 млн человек, за последние сутки — более 700 тыс. новых случаев.
За время пандемии умерли 1,2 млн пациентов и 31,8 млн выздоровели.
Фото: Максим Степанов