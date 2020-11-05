Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 5 листопада підписав дворічну угоду про співпрацю України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Через пандемію підписання відбулося в режимі онлайн одночасно у Києві та Копенгагені.

За його словами, цей документ окреслює дорожню карту розв’язання таких викликів сьогодення, як серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз в Україні.

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– Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність з впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров’я, – пояснив Степанов у соцмережі.

Підписали дворічну Угоду про співпрацю між Україною та Всесвітньою організацією охорони здоров’я???? ▪️Ця Угода окреслює… Опубликовано Максим Степанов Четверг, 5 ноября 2020 г.

Коронавірус у світі 5 листопада

Станом на 5 листопада коронавірус у світі зафіксували у 48 млн осіб, за останню добу – понад 700 тис. нових випадків.

За час пандемії померли 1,2 млн пацієнтів та 31,8 млн одужали.

Фото: Максим Степанов