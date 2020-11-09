Больницы в Украине прекращают плановые операции — Ляшко

Украинские медицинские учреждения прекращают проведение плановых операций. Отныне больницы будут заниматься только лечением больных коронавирусом пациентов и ургентных пациентов.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

— С понедельника в Украине запрещено проводить плановые госпитализации. Медицинские учреждения будут оказывать помощь ургентным больным и пациентам, которые заразились коронавирусом, — сказал он.

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Заполненность украинских больниц

По состоянию на 9 ноября в больницах восьми областей койки для больных Covid-19 заполнены более чем на 70%. Лидером по загрузке сейчас является Полтавская область — пациенты заняли более 90% мест.

Средний показатель во всей стране в целом — 62,4%.