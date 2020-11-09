Лікарні в Україні припиняють планові операції – Ляшко

Українські медичні заклади припиняють проведення планових операцій. Відтепер лікарні займатимуться тільки лікуванням хворих на коронавірус пацієнтів та ургентних пацієнтів.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– З понеділка в Україні заборонено проводити планові госпіталізації. Медичні заклади надаватимуть допомогу ургентним хворим і пацієнтам, які інфікувалися коронавірусом, – сказав він.

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Заповненість українських лікарень

Станом на 9 листопада у лікарнях восьми областей ліжка для хворих на Covid-19 заповнені на понад 70%. Лідером щодо завантаження наразі є Полтавська область – пацієнти зайняли понад 90% місць.

Середній показник у всій країні загалом – 62,4%.