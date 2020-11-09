PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Лікарні в Україні припиняють планові операції – Ляшко

Українські медичні заклади припиняють проведення планових операцій. Відтепер лікарні займатимуться тільки лікуванням хворих на коронавірус пацієнтів та ургентних пацієнтів.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– З понеділка в Україні заборонено проводити планові госпіталізації. Медичні заклади надаватимуть допомогу ургентним хворим і пацієнтам, які інфікувалися коронавірусом, – сказав він.

Читайте: Пандемія вийшла за межі надзвичайної ситуації: коронавірус в Україні та світі 9 листопада

Заповненість українських лікарень

Станом на 9 листопада у лікарнях восьми областей ліжка для хворих на Covid-19 заповнені на понад 70%. Лідером щодо завантаження наразі є Полтавська область – пацієнти зайняли понад 90% місць.

Середній показник у всій країні загалом – 62,4%.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх