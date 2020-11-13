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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Сутки на Донбассе: боевики четыре раза нарушили “тишину”

За минувшие сутки, 12 ноября, российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Недалеко населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды в течение суток зафиксировано применение стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Провокации противника не представляли угрозы, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

Читайте: Украинский План действий по Донбассу взят за основу — результаты заседания ТКГ

С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Украина возобновляет работу всех КПВВ в районе проведения операции объединенных сил, согласно договоренностям, достигнутым в нормандском формате и во время прошлого заседания ТКГ.

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы заявила, что Российская Федерация не будет возобновлять вместе с Украиной работу всех контрольных пунктов выезда-выезда на Донбассе. С 10 ноября КПВВ работают только с украинской стороны.

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