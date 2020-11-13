За минувшие сутки, 12 ноября, российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Недалеко населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды в течение суток зафиксировано применение стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Провокации противника не представляли угрозы, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

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С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Украина возобновляет работу всех КПВВ в районе проведения операции объединенных сил, согласно договоренностям, достигнутым в нормандском формате и во время прошлого заседания ТКГ.

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы заявила, что Российская Федерация не будет возобновлять вместе с Украиной работу всех контрольных пунктов выезда-выезда на Донбассе. С 10 ноября КПВВ работают только с украинской стороны.