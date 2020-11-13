За минулу добу, 12 листопада, російські найманці на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Біля населених пунктів Новолуганське і Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. В районе В районі Водяного двічі протягом доби зафіксовано застосування стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Провокації супротивника не становили загрози, тому ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

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З початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Україна відновлює роботу всіх КПВВ у районі проведення Операції об’єднаних сил, згідно з домовленостями, досягнутими у нормандському форматі та під час минулого засідання ТКГ.

Українська делегація Тристоронньої контактної групи заявила, що Російська Федерація не відновлюватиме разом з Україною роботу всіх контрольних пунктів виїзду-виїзду на Донбасі. З 10 листопада КПВВ працюють тільки з українського боку.