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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили “тишу”

За минулу добу, 12 листопада, російські найманці на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Біля населених пунктів Новолуганське і Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. В районе В районі Водяного двічі протягом доби зафіксовано застосування стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Провокації супротивника не становили загрози, тому ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Читайте: Український План дій щодо Донбасу взято за основу – результати засідання ТКГ

З початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Україна відновлює роботу всіх КПВВ у районі проведення Операції об’єднаних сил, згідно з домовленостями, досягнутими у нормандському форматі та під час минулого засідання ТКГ.

Українська делегація Тристоронньої контактної групи заявила, що Російська Федерація не відновлюватиме разом з Україною роботу всіх контрольних пунктів виїзду-виїзду на Донбасі. З 10 листопада КПВВ працюють тільки з українського боку.

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