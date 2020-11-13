Київ дотримуватиметься правил карантину вихідного дня – КМДА

Київ виконуватиме правила карантину вихідного дня, які запровадив Кабінет міністрів 11 листопада. Про це повідомив Володимир Бондаренко – радник мера столиці та секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

– Рішення уряду обов’язкове для всіх, погоджуємося ми з цим чи ні. У ніч на суботу у Києві розпочнуть діяти правила карантину вихідного дня. Поліція здійснюватиме перевірку закладів.

Також Бондаренко нагадав, що обмеження помаранчевої зони карантину відтепер стануть чинними для всіх регіонів. Довгий час Київ відносили саме до цієї зони, тому будні дні проходитимуть у звичному режимі.

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Впровадження карантину вихідного

З 14 листопада в Україні діятиме карантин вихідного дня. Це означає, що торгові центри, кафе, ресторани та інші культурні заклади зачинять на вихідні. Деякі з них зможуть працювати з низкою обмежень.

Мери багатьох міст заявили про відмову від такого нововведення.

Однак під час селекторної наради прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вони не мають права скасовувати карантин вихідного дня. За його виконанням стежитимуть правоохоронці.

Джерело: Офіційний портал Києва